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  4. Fatih'te silahlı çatışma! Yeni görüntüler ortaya çıktı, detayları belli oldu

Fatih'te silahlı çatışma! Yeni görüntüler ortaya çıktı, detayları belli oldu

08.07.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi ise adliyeye sevk edildi. Olayın işyerine otomobil park etme kavgası yüzünden meydana geldiği belirlendi. Adeta bir meydan savaşının yaşandığı silahlı çatışma anları ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Fatih'te silahlı çatışma! Yeni görüntüler ortaya çıktı, detayları belli oldu

Fatih, Aksaray, Küçük Langa caddesinde 4 Temmuz saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında silahların da kullanıldığı bir kavga yaşanmıştı. Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği olay sırasında Mehmet Alpaslan hayatını kaybederken 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

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Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Adeta bir meydan savaşının yaşandığı olay sırasında herkesin birbirine vurduğu görüldü. Görüntülerde başlayan sözlü tartışma ile başlayan olayın kısa sürede kavgaya ardından silahlı çatışmaya dönüştüğü tespit edildi.

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Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmalarda olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen Şoreş K.(19), Medeni O.(21), Caner M.(19) Mevlüt B.(19) ve Diyar U.(23) gözaltına alındı.

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Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan soruşturma sonucu olayın işyerine otomobil park etme yüzünden çıkan tartışmanın ardından yaşandığı belirlendi.

Her iki grubunda kendi dükkanları önüne otomobil park ettirmek istememesi üzerine önce tartıştıkları, ardından kavga ettikleri daha sonra karşılıklı silahlı çatışmaya girdikleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA

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