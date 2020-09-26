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  4. Fatih'te sır dolu ölüm: Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde bulundu

Fatih'te sır dolu ölüm: Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 07:26 | Son Güncelleme

İstanbul'un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu genç kadın binanın merdivenlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te sır dolu ölüm: Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde bulundu

Olay sabah 5.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile birlikte kaldıkları daireye gece saatlerinde giren yabancı uyruklu N.S (20) adındaki genç kadın, saatler sonra merdivenlerde komşular tarafından yerde yatmış şekilde bulundu. Olayın şokunu yaşayan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Apartmanın üçüncü katında genç kadın ile birlikte yaşadıkları öğrenilen erkek arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor.

(İHA)

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