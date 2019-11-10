Fatih'te siyanürle intiharda yeni gelişme! Dilekçe göndermişler

Serpil Alkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, cenazelerin kendisine teslim edilmesini talep etmişti.

İMZALI DİLEKÇE GÖNDERDİLER

Savcılıktan cevap beklenirken, 4 kardeşin Mersin'de yaşayan iki üvey kardeşinin de cenazelerin Alkan tarafından alınmasına izin verdiklerini belirten imzalı dilekçe gönderdikleri öğrenildi.

NÖBETÇİ SAVCIDAN İZİN ÇIKMADI

Dilekçeyi alan Serpil Alkan, nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek cenazeleri almak istediğini söyledi. Ancak nöbetçi savcı bu izni soruşturma savcısının verebileceğini söyleyerek izni vermedi. Alkan'ın yarın sabah saatlerinde soruşturmayı yürüten savcıya gideceği belirtildi.

Kaynak: DHA

