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Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te taksi sürücüsünün ücret konusunda tartışma yaşadığı Iraklı Mohammed Dawood'u darp ettiği iddia edildi. Taksi sürücüsü, ücret farkını çevredekilerin ödemesi sonrasında aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Taksicinin yaşlı turiste uyguladığı şiddet sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Olay, Fatih Vatan Caddesi Aksaray mevkiinde yaşandı. Kanser tedavisi için bir süredir İstanbul’da bulunan Iraklı Mohammed Dawood (60) ile dün akşam saatlerinde Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Aksaray’a gitmek için bindiği taksinin sürücüsü arasında taksimetre ücreti konusunda tartışma çıktı.

Taksi sürücüsünden turiste darp iddiası

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İddiaya göre taksi sürücüsü, Aksaray’da inmek isteyen Mohammed Dawood’dan 28 TL ücret talep etti. Aynı mesafeyi günde iki kere farklı taksiler ile gidip geldiğini e 10-15 TL arasında ücret ödediğini söyleyen Dawood itirazda bulundu.
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Sürücü ile müşterisi arasında başlayan tartışma büyüdü ve iddiaya göre taksi sürücüsü, 60 yaşındaki müşterisini darp etti. Taksi sürücüsü, ücret farkını çevredekilerin ödemesi üzerine aracına binerek olay yerinden ayrıldı.
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TAKSİ ÜCRETİNDEKİ FARKI ÇEVREDEKİLER ÖDEDİ

TAKSİ ÜCRETİNDEKİ FARKI ÇEVREDEKİLER ÖDEDİ
Taksici ile müşteri arasındaki olayın devamı görüntülere de yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, Irak uyruklu Dawood’un yol kenarında yerde oturduğu görülüyor. Taksi sürücüsü müşterinin parayı ödemediğini iddia ederken, Iraklı adamın söylediklerini tercüme eden bir turist ise, taksicinin adamı darp ettiğini ifade etti.
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O sırada yakın bir noktada görevde bulunan bir trafik polisi ise yaşanan olaya müdahalede bulundu. Taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Taksicinin yaşlı turiste uyguladığı şiddet sosyal medyada da büyük tepki çekti. (DHA)
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
NİYE BU ERKEKLER DEVAMLI KAVGA ETMEK İSTERLER NEDİR BU BÖYLE HERKESE YAPTIKLARI HEM HAYVANLARA HEM İNSANLARA
UBER serbest olsun hanya yı konya yı görsünler
UBER; başka türlü düzelmez.
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