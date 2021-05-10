HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Fatih'te ters yönde seyreden motosikletle otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

Fatih'te ters yönde seyreden motosikletle otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

10.05.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te yeşil ışığın yanmasıyla hareket geçen otomobil, ters yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 18.15 sıralarında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi Haseki istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yeşil ışık yandıktan sonra Haseki istikametine dönmek için harekete geçti. Bu sırada otomobil sürücüsü ters şeritten ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark etmeyerek çarptı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

OTOMOBİLLE MOTOSİKLETLİNİN ÇARPIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Otomobilin tersten gelen motosiklete çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin sağa dönmek istediği anda ters yönden gelen motosiklet otomobile çarpıyor. Motosiklet üstünde bulunan sürücüde yere düşüyor. Etrafta bulunan kalabalık ise sürücüye yardım için seferber oluyor.

"MOTOSİKLET TERSTEN GELDİ, MOTOSİKLETLİ DİKKATSİZDİ"

Kazanın olduğunu gören bir vatandaş ise motosikletlinin ters yönden geldiğini söyledi. Vatandaş, “Tersten geliyordu öbür arkadaşta yeşil ışık yanınca o da geçti. O sıra motosiklet tersten geliyordu. Arabanın bir kabahati yok. Motor tersten geldi, motor dikkatsizdi yani. Çiçek felan bir şey vardı ama herhalde kuryeydi. Dikkatsiz şekilde tersten geldi. Öbür arkadaşta yeşil ışık yanınca hareket etti. Çokta hızlı vurmadı yani. Çokta hızlı, abartılı bir şekilde olmadı yani” şeklinde konuştu.

Kazada bacağı kırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası... Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası...
Yürekleri ısıtan anlar! Görüntüler hızla yayıldıYürekleri ısıtan anlar! Görüntüler hızla yayıldı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Fatih

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

Kolombiya'da sular durulmuyor!

Kolombiya'da sular durulmuyor!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.