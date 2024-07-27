Fatih'te tramvay faciası! Dengesini kaybedip raylara düştü: Feci şekilde can verdi

Fatih'te akşam saatlerinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Kaza T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı Beyazıt durağında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir erkek tramvayın durağa yaklaştığı sırada dengesini kaybederek raylara düştü.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay nedeniyle hatta seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken seferlerde normale döndü.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır