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  4. Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

24.12.2020 21:24 | Son Güncelleme:
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Fatih'te bir apartmanda iddiaya göre çocukların devirdiği elektrik sobasından yangın çıktı. Apartmanı kaplayan dumandan 22 kişi etkilendi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı apartmanda çıktı. Çocukların devirdiği elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın sonucu dumanların kapladığı apartmanda bulunan kişiler mahsur kaldı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aparmanda mahsur kalanları kurtararak yangına müdahale etti.

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Dumandan etkilenen aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 22 kişinin kimilerine ambulansta müdahale edilirken, bir kısmı ise hastanelere kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı. Yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. (DHA)

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