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  4. Fatih’teki dilenci operasyonunda şaşkına çeviren anlar! Biri, kıyafetlerini çıkardı, diğeri 'Selamünaleyküm İstanbul' diye bağırdı

Fatih’teki dilenci operasyonunda şaşkına çeviren anlar! Biri, kıyafetlerini çıkardı, diğeri 'Selamünaleyküm İstanbul' diye bağırdı

25.03.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te yapılan dilenci operasyonunda ilginç anlar yaşandı. Toplam 22 kişinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 2 bin 500 lira ele geçirildi. Dilencilerden 12 yaşındaki kız çocuğu kıyafetlerini çıkarırken görüntülenirken, yaşlı dilencilerden biri gazetecilere ‘Selamünaleyküm İstanbul’ şeklinde bağırdı.

Fatih’teki dilenci operasyonunda şaşkına çeviren anlar! Biri, kıyafetlerini çıkardı, diğeri 'Selamünaleyküm İstanbul' diye bağırdı

Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bugün Yenikapı’da dilenci operasyonu düzenlendi. Toplam 22 kişinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 2 bin 500 lira ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan 12 yaşlarındaki bir dilenci kız çocuğu ise yakalanmamak için yol ortasında kıyafetlerini çıkarttı. Zabıta ekipleri tarafından durdurulan kız, en sonunda kaçmayı başardı. Uzaktan kızlarını izlediği görülen anne ise ekiplerin yanına geldiğinde ‘Biz buraya gezmeye geldik’ diye bağırdı.

“SELAMÜNALEYKÜM İSTANBUL”

Zabıta arabasına bindirilen toplam 22 kişi, ilçe karakoluna getirildi. Aracın kapısını tekmeleyen yaşlı dilencilerden biri gazetecilere ‘Selamünaleyküm İstanbul’ şeklinde bağırdı. Yengesiyle dilenen 5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu ise ağlayarak ‘beni bırakın’ diye ekiplere yalvardı.

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“MASAYA ÇIKIP DANS ETTİLER

Karakolun önünde masalara çıkıp dans eden dilenci kadınlardan biri ise ‘Evimizin kirasını ödeyemiyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Hükümet bize yardım etsin. Biz de dilenmeyelim” şeklinde konuştu. Ekipler, bu kişilere 277'şer lira ceza kesti.

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(DHA)

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