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  4. Fatih'teki silahlı çatışmada yeni gelişme! Adliyeye sedye ile getirildi

Fatih'teki silahlı çatışmada yeni gelişme! Adliyeye sedye ile getirildi

11.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te iki grup arasında uzun namlulu silahların kullanıldığı ve üç kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili biri kadın 9 kişi gözaltına alındı. Olayın iki grup arasında uyuşturucu satışından kaynaklanan husumet sonucu meydana geldiği öğrenildi. Şüphelilerin çatıştıkları anlar ise güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerden Emre T. yaralı olduğu için sedye ile adliyeye getirildi.

Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olay sırasında ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki grup üyesi kişiler arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çevredekilerin korkulu bakışları arasında dakikalarca süren çatışma sırasında 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

ÖNCE BAKKAL BASMIŞLAR DAHA SONRA ÇATIŞMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayın iki grup arasında uyuşturucu satışından kaynaklanan husumet sonucu meydana geldiği belirlendi. Olay günü Hacıhüsrev Mahallesi'nden olay yerine gelen grubun aynı sokakta bir marketten silah tehdidi ile para vermeden alışveriş yaptıkları ardından silahlı çatışma olayının gerçekleştiği tespit edildi.

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BİRİ KADIN 9 KİŞİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan iki grup üyelerinin isimlerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Olaya karışan birinci grup şüpheliler Emre T.(32), Metin Arslan H.(20), İ.T.(16), Muzaffer U.(33) Berkan T.(24), Ayşe Y.(18) ile ikinci grup şüpheliler Berkay İ.(29), Osman H.(49), İsmail H.(24) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca ve 3 adet pompalı av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin silahlı çatışma olayından önce bir bakkal dükkanına girerek silah tehdidi ile alışveriş yapıp bakkal çırağını darbettiği anlar görüntülere yansıdı.

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ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Şüphelilerden 18 yaşından küçük olan İ.T. Fatih Çocuk Büro'dan adliyeye sevk edilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emre T. yaralı olduğu için sedye ile adliyeye gönderildi. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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