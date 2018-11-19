Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve aralarında Arif Erdem, İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker gibi ulusal futbolcuların yargılandığı dava, Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu ve dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki 'Gülen Cemaati' tartışmasını ortaya çıkardı.

Cumhuriyet gazetesinden Arif Kızılyalın'ın haberine göre, FETÖ yapılanmasının 2000’li yılların başlarına kadar ‘Futbol İmamı’ olarak bilinen Süleyman Sait Aksoy’un duruşma kayıtlarındaki ifadesinde, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in futboldaki cemaat oluşumuna şiddetle karşı durduğu, hatta o yıllarda çocuk yaşta olan milli futbolcu Emre Belözoğlu’nu, "Fethullahçılarla ilişkini kes" diye sert bir şekilde uyardığı dava kayıtlarına geçti.

"BAZI İSİMLER CEMAATLE BAĞLIYDI"



Emre Belözoğlu’nun, kız arkadaşıyla kıyılan imam nikahını da gerçekleştirdiği ifade edilen Sait Aksoy’un ifadesinde, “G.Saray’ın UEFA Kupası’nı kazanan kadrosundaki bazı isimler cemaate bağlıydı. Bunlar hep el üstünde tutulurdu. Hepsi beni sayar severlerdi. Genellikle sabah namazlarında bir araya gelir, daha sonra futbolcuların evlerine gider, dini sohbetler yapardık. Emre’nin o zaman yaşı küçüktü ama adı çok öne çıkıyordu. O dönemde şöyle bir olay olmuştu. Fatih Terim, birkaç kez Emre’yi Florya’da odasına çağırıp biraz da sert bir üslupla, ‘Fethullahçılarla ilişkini kes. Bunlar senin kariyerini bitirir, geleceğini karartırlar. Ben takımımda böyle bir yapılanmaya asla ve katiyetle izin vermem’ diyerek uyarmış. Bunu bana yine futbolcular anlatmıştı. Emre de ‘Tamam hocam, peki’ falan demiş” şeklinde ifadeler yer aldı.