Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması

Arda Turan için yaptığımız toplantıdan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu üzerine basarak söyledim ama ben daha eve varmadan, bir gazeteciye, birkaç gazeteciye, maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum ama bazen çaba harcadığım için de hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Arda Turan konusunda bu konunun sadece teknik olmadığı, camiamızı, taraftarlarımızın, eski, yeni yönetimlerin ortak konsensus içerisinde söylemesi gerekir diye söyledim. Onun için de geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir oyuncunun tekrar şans alması yönündeki kararımı ilettim. Ben, Arda Turan’ın transferini istedim ancak Galatasaray’ı yönetenler benimle aynı fikirde olmadıklarını söyledi, saygı duyuyorum. Bu bir fikir ayrılığı mıdır? Evet.

TRANSFER AÇIKLAMASI: BİR STOPER İSTEDİM

Fatih Terim, transferle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Bir stoper istedim ama olmazsa yapacak bir şeyimiz yok, dünyanın sonu değil. Gidecek oyuncularımız olacak, orada bir sıkıntımız yok. Andone şansımızı kullandık, daha 1 hafta, 8 günümüz var, bizim gibi kulüplerde böyle şeyler belli olmaz. Biri gidebilir, biri gelebilir.

"NAGATOMO KALIRSA BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Nagatomo ile konuştum, bize çok büyük hizmetler yaptı. Biz onu çok seviyoruz, o da bizi seviyor. Bir fırsat bulursa gidecek ama kalırsa da başımızın üstünde yeri var. Antrenmanın en çok çalışanı. Soyun derseniz soyunur, oynama dersiniz oynamaz. Böyle futbolcu bulmak çok zor. Nagatomo'yu kırmak ne bizim, ne yöneticilerimizin aklının ucuna bile gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız."

"İNGİLTERE'DE HAKEM HİÇ GİTMİYOR, VAR'DAKİ KARAR VERİYOR"

Terim, 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçı, yaşanan tartışmalı pozisyonlar ve VAR kararları ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Rizespor dikkat edilmesi gereken bir takım ve 1-1 sakat bir sonuçtur. Oyun 2-1 yine sakat, 2-2'de eleniyorsunuz. Geçen senenin şampiyonu olarak 1-1 ile dönmüşüz, orada son saniye penaltı var, var oğlu var, bugün geçmek üstedik turu. Ben turu geçmeyi çok istedim.

İyi bir gidiş içerisindeyiz, bunun zedelenmesini istemedim. İlk 45'i de öyle oynadıktan sonra, bu turu atlamalıydık, onun için biraz tedirgin oldum. İyiyim, çok şükür daha iyiyim. Konsensus sağlayabilsek, hep beraber oturmamız lazım. Oyuncular boşuna depar atıyor, boşuna mücadeleye giriyor, sadece ofsaytlar değil. Hakemlere pozisyon devam etsin, kesme, sonra kaldırırsın deniyor. Kimse boşuna bir şey yapmıyor. VAR'ın adetleri de değişik, İngiltere'de hakem hiç gitmiyor, VAR'daki karar veriyor. Bir başkası daha çabuk hareket ediyor, bizimki 3-5 dakika sürüyor.