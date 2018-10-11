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Fatih Terim’in kızı Buse Terim'e hakaret eden sanığa 15 bin lira ceza!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya hesabından ağır hakaret ettiği iddiasıyla 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Anıl Ulaş Durna, Terim ailesi tarafından açılan tazminat davasında da cezaya çarptırıldı

Fatih Terim’in kızı Buse Terim'e hakaret eden sanığa 15 bin lira ceza!

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya hesabından ağır hakaret ettiği iddiasıyla 2016 yılında 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Anıl Ulaş Durna'ya Terim ailesi tarafından açılan tazminat davası karara bağlandı.

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, Terim ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile davalı Anıl Ulaş Durna’nın avukatı Şükran Tavlaş hazır bulundu.

Duruşmada söz alan avukat Rezan Epözdemir, “Huzurdaki dava manevi tazminat davasıdır. Davalı davaya konu küfürleri kendisinin ettiğini kabul etmiş ve bu nedenle hakkında daha önce mahkumiyet kararı verilmiştir. Talep ettiğimiz miktar müvekkilimizin zenginleşmesini sağlamayacaktır. Ortada bir suç vardır. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

“MÜVEKKİLİM PİŞMANDIR”

Davalı Anıl Ulaş Durna’nın avukatı Şükran Tavlaş, müvekkilinin olay nedeniyle son derece pişman olduğunu aktardı. Müvekkilinin olayın ardından özür dilediğini anlatan avukat Tavlaş, “Müvekkilimin asgari ücretin biraz üstünde geliri vardır. Öncelikle davanın reddini, aksi taktirde müvekkilimin maddi durumu göz önünde bulundurularak hakkaniyete uygun bir karar verilmesini talep ederim” dedi.

Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, davalı Anıl Ulaş Durna’nın davacı Fatih Terim, Fulya Adalet Terim ve Buse Terim’e 5’er bin liradan toplam 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 28 Ağustos 2015’ten itibaren yasal faiziyle davacılara ödenmesini karara bağladı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bize küfrettiler karşı taraf 250 TL ceza aldı . Ünlümü olmamız gerekiyordu 15 bin olması için ?
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