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Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:38 | Son Güncelleme

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı, Buse Terim’in kullandığı lüks cip ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu’nun kızı Nesibe Nur Şatıroğlu'nun kullandığı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki sürücü de kazadan yara almadan kurtulurken, araçların da ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sarıyer Tarabya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu’nun kızı Nesibe Nur Şatıroğlu, Tarabya’daki bir siteden 34 PD 343 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Ara sokaktan caddeye doğru seyir halinde olan Şatıroğlu bir anlık dalgınlığı sonucu, o esnada cadde üzerinde yeşil yanan trafik ışıklarından geçerek Maslak istikametine seyir halinde olan ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in idaresindeki 34 BTB 77 plakalı lüks cipe çarptı. Kaza sonucu her 2 araçta da maddi hasar meydana gelirken, Terim ve Şatıroğlu kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından panikle araçtan çıkan sürücülere çevredeki vatandaşların yardım etti. Terim’e ve Şatıroğlu’na çay ve su veren vatandaşlar bir süre sakinleşmesini sağladı.

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BUSE TERİM VE MİLLETVEKİLİNİN KIZI KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerin yara almadığını görünce ayrıldı. Polis ekipleri ise araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tutanak tutan polis, kaza nedeniyle cadde de oluşan trafiği de kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, araçları trafik çekicisiyle olay yerinden kaldırdı.

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“BUSE HANIM VE DİĞER SÜRÜCÜ PANİK YAŞADILAR"

Kazayı gören Adnan Koçaklı, “Yeşil ışık yanınca Buse hanım geçti. Diğer hanımefendi kırmızı ışıkta geçince Buse hanımın aracına vurdu. Her ikisinde de yara yoktu, tabi bir panik yaşadılar. Diğer sürücünün aracının hava yastıkları patladı. İster istemez genç bayanlardı, ister istemez oluyordu. Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Kendilerine çay ve su verdik, yüzlerini yıkadık. Hepsi gayet iyiydi. Buse hanımlar kendi aralarında konuşup polisi aramaya karar verdiler. Buse hanımın aracında bir şey yoktu ama diğer hanımefendinin aracında baya hasar vardı. Buse hanımın aracı cipti, çekiciyle araçları ayrı ayrı aldılar. Trafikte bir yoğun olduk” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

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