Fatih Terim, uçağa binmeden önce konuştu! ''Söyleyecek çok şeyimiz olacak''

Fatih Terim, Panathinaikos ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a hareket etti. Tecrübeli çalıştırıcı uçağa binmeden hemen önce ilk açıklamasını yaptı.

FATİH TERİM: "SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİMİZ OLACAK"

"Hepinizi seviyorum" diyen Fatih Terim, "Söyleyecek çok şeyimiz olacak ama şimdi değil" ifadelerini kullanarak uçağına bindi.

İMZAYI ATIYOR

Panathinaikos ile anlaşmaya varan Fatih Terim, sözleşme imzalamak için bugün Atina'ya gitti.

Terim'in Panathinaikos ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırmıştı.

Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos ile Ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

Panathinaikos'un basketbol takımında ise Türk hoca Ergin Ataman görev alıyor.





