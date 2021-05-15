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Fatih Terim: Vazgeçmeden ve inatla buraya geldik

15.05.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ligin son maçı olan Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam inatla vazgeçmeden şampiyonluk yarışının içinde bulunduklarını belirterek, "Oyuncularıma güveniyorum. Galatasaray'ın buraya gelip, iddialı bir durumda olması, hiç bırakmaması önemli." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim: Vazgeçmeden ve inatla buraya geldik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ligin son maçı olan Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in maç öncesi açıklamaları:

"Kulaklarımızı tıkayarak buradaki maçı kazanmak için hareket etmemiz önemli. Oyuncularımın averaj stresi yaşamasını istemiyorum. Bu iyi gelmiyor çünkü. Her şeyden önemlisi burada kazanmamız lazım."

"Oyuncularıma güveniyorum. Galatasaray'ın buraya gelip, iddialı bir durumda olması, hiç bırakmaması önemli. Galatasaray'ın böyle davranması gerekir zaten."

"Ben uzun zamandır kamp yapmayı kaldırmıştım. Hepimizin rahat hareket ettiği, kamp ortamından çok uzak bir beraberlik diye düşünebiliriz."

"Vazgeçmeden, inatla ve endişe duymadan buraya geldik. Önce kulaklarımızı tıkayarak buradaki maçı kazanma odaklı hareket etmemiz çok önemli. Oyuncularımın averaj gerilimi hissetmesini istemiyorum."

"Bugün akşam itibarıyla Allah nasip ederse, hayırlısıysa, Galatasaray için en hayırlısı belli zaten, oradan sonra herkes işine, tatiline gidecek."

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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