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Fatih Terim'den Antalya'da 5 kesik

24.04.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında 5 değişiklik yaptı.

Fatih Terim'den Antalya'da 5 kesik

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında Trabzonspor maçına göre değişikliklere imza attı. Deneyimli teknik adam, bir önceki maça göre tam 5 oyuncuyu kulübeye çekti.

Galatasaray'da Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Saracchi, Luyindama, Taylan, Feghouli ve Ryan Babel, Antalyaspor maçına başlayan kadroda kendilerine yer bulamadı.

Teknik direktör Fatih Terim, sol bekte Ömer Bayram'a, defansta Donk'a, savunma önünde Etebo'ya, forvette Halil'e ve Feghouli'nin yerine orta sahada ise Emre Akbaba'ya şans verdi.

TAYLAN VE ETEBO'NUN İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Etebo Karo'nun ilk 11'de başladığı maçlarda 1.33 puan ortalaması tuttururken, Taylan Antalyalı'nın ilk 11'de başladığı maçlarda 2.16 puan ortalaması tutturdu.

GALATASARAY'IN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Etebo, Ömer, Emre Akbaba, Gedson, Emre Kılınç, Kerem, Halil.

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