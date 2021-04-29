Fatih Terim'den başkan adaylığı açıklaması

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın değerlendirmesini yapan Terim, "İlk yarı pozisyon üretmekte zorlandık. Bunda rakibimizin inatla ve ısrarla iyi savunması da önemli bir etkendi. Dizilişimiz pek doğru olmadı. Blok arasını da hiç kullanamadık. Bir iki cılız pozisyona girdik. Topla oynayan taraf olmamıza rağmen oyun hakimiyetini üretkenliğe veya hücum devamlılığına döndüremedik. Bu arada rakibimize herhangi bir pozisyon da vermedik" diye konuştu.

Konyaspor'un iyi savunmasına ikinci yarı da devam ettiğini anlatan Terim, "İkinci yarıda gol yemedikçe doğal olarak dirençleri de arttı. Yaptığımız değişikliklerle Galatasaray gibi oynamaya başladık. Atak sürekliliği yakalamak rakibi hataya zorladı, bizi de daha önde ve üretken hale getirdi. Daha önce de özellikle 18 dışından vurduğumuz toplarla golü bulabilirdik. Sonlara doğru da olsa sürekliliğin meyvesini aldık. Rakibe gol pozisyonu vermemek de bizim için sevindirici. İkinci yarı gerçek Galatasaray gibi oynadık. Her maç biraz daha sıkıntılı olacak. Üç puan aldığımız için memnunum. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.