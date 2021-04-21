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Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

21.04.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim zorlu Trabzonspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu.

Zirvedeki yarışın sonuna kadar süreceğini belirten teknik adam "Lig her geçen gün biraz daha heyecanlı hale geliyor. Bir yandan sona yaklaşıyoruz, herkes sırayla puan kaybediyor. Heyecandan kastım, çok yüksek derecede kalbi olanlar için tehlikeli bir lig. İşin şakası bir tarafa, zevkli ve çekişmeli bir lig. Herkesin, her durumda kopmayacağı bir matematik görünüyor." dedi.

Kazanmak için gerekeni yapacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Trabzonspor'un kadrosu iyi, öndeki dörtlüye dikkat etmemiz lazım. Her takımda istenilen bir atak hattı var. Bakasetas ile birlikte 4'leniyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Rakibimizin kaybetmesi, bizim geçen hafta moral bulmamız, sezon sonuna kadar şartlar ne olursa olsun iddiamızı sürdüreceğiz. Kazanırsak çok önemli bir adım atacağız. Oyuncularım bunun bilinci içerisinde. 3 puan için gereken savaşı yapacaklar." ifadelerini kullandı.

"ONYEKURU'NUN SAKATLIĞI ÜZÜCÜ"

Onyekuru'nun sakatlığı için de bilgi veren deneyimli hoca, "Onyekuru önemli bir oyuncu. Eski yeri tekrar etti. Bizim için üzücü. Yarın öbür gün daha net öğreneceğiz, ne kadar süre uzak olacak." diye konuştu.

Halil Dervişoğlu'nun kulübede olması için de mesaj veren Fatih Terim, "Halil iyi oynadı. Daha da oynayacak ama bugün Babel'le başlamayı tercih ettik. Onun dışında herkes aynı. Zaman zaman aynı kadro oynattım ama bu da aşağı yukarı aynı. Babel daha hazırdı. Kafamdaki şeyler Babel'le daha iyi olacak inancındayım. Halil'ten vazgeçmedim. Geçen maç kötü oynamadı. Halil de oynayacak, Kerem de, Oğulcan da. Hepsi Galatasaray'ın formasını uzun zaman giyecekler." diyerek sözlerini noktaladı.

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