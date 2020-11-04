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Fatih Terim’e hakarete bin 300 lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 11:09 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanması geri bıraktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Tamer Samet Şenol’un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Tamer Samet Şenol ve Fatih Terim’in avukatı hazır bulundu.

“Fenerbahçe taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim”
Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada ifade veren sanık Tamer Samet Şenol, “27 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim tarafından yayınlanan videoyu gördüm. Videoda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü küçük düşürücü ifadeler kullanılıyordu. Fenerbahçe taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim ve paylaşımda bulundum. Huzurunuzda kendisinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talepleri olduğunu kaydetti. Mahkeme, müştekinin davadan zarar görme ihtimaline karşın avukatının davaya katılma talebini kabul etti.
Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın karara bağlanacağı belirtilerek son sözü sorulan sanık Şenol, “Takdir mahkemenindir” dedi. Sanık Tamer Samet Şenol’u ‘hakaret’ suçundan bin 300 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

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