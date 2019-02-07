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FATİH TERİM'İN BABASI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana'da, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Fatih Terim'in de cenaze aracının ön koltuğunda oturduğu görüldü.

Görüntü Dökümü
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- Cenaze aracında Talat Terim'in sağlık fotoğrafından detay
- Cenaze aracının görüntüsü
- Fatih Terim'in cenaze aracına binmesi
- Cenaze aracının gidişi
- Terim'in araçta görüntüsü
- Cinaze konvoyu
- Aracın Talal Terim'in evinin önünde durması
- Terim'in yakınlarına sarılması
- Helallik alınması

SÜRE:02'20" BOYUT:258 mb
Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI- Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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