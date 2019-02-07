HABER

Fatih Terim'in babası, son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün vefat eden babası Talat Terim (93), Adana'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI- Can ÇELİK- Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)- GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün vefat eden babası Talat Terim (93), Adana'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Babasının cenazesini hastane morgundan teslim alan Fatih Terim, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a kadar cenaze aracıyla gitti. Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Terim'i bu zor gününde Galatasaray takımı da yalnız bırakmadı. Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 10 gün önce hastanede tedaviye alınan 3 çocuk babası Talat Terim, dün saat 08.50'de yaşamını yitirdi. Babasının ölüm haberi üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Adana'ya geldi. Fatih Terim, bugün saat 11.30 sıralarında babasının cenazesini hastane morgundan teslim aldı. Terim, babasının tabutunun taşındığı cenaze aracının ön koltuğuna bindi. Cenaze ilk olarak Talat Terim'in daha önce oturduğu Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada oturan yakınları ve akrabalarından helallik alındıktan sonra Talat Terim'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı Adana Asri Mezarlığı'na götürüldü. Talat Terim'in cenazesinin getirildiği Asri Mezarlık'ta polis de yoğun güvenlik önlemi aldı. Kalabalık nedeniyle trafik kilitlendi. BAKAN KASAPOĞLU VE YILDIRIM DEMİRÖREN DE CENAZEYE KATILDI Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF yöneticileri de katıldı. Yıldırım Demirören, Teknik Direktör Fatih Terim ile ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Cenazeye ayrıca Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eski bakan Mehmet Ağar, iş ve spor dünyasından önemli isimler, yakınları ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı. GALATASARAY TAKIMI ADANA'YA GELDİ Galatasaray Futbol Takımı da Fatih Terim'i bu zor gününde yalnız bırakmadı. Sarı kırmızılı oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler Galatasaray takım uçağı ile Adana'ya gelerek cenazeye katıldı. Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek, eski yöneticiler, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Tolunay Kafkas, Galatasaraylı eski yöneticiler Yurdaşen Karahasan, Celal Gürcan ve çok sayıda futbolcu da cenazede yer aldı. ÇOK SAYIDA KİŞİ ÇELENK GÖNDERDİ Terim'in cenazesine çok sayıda kişi de çelenk gönderdi. Çelenk gönderenler arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, sanatçı İbrahim Tatlıses, teknik direktörler Mustafa Denizli ve Bülent Uygun da bulunuyor.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Kahramanmaraş’ta eğitime ve ulaşıma kar engeliKahramanmaraş’ta eğitime ve ulaşıma kar engeli
İzmir Barosu delegelerinden Metin Feyzioğlu'na tepkiİzmir Barosu delegelerinden Metin Feyzioğlu'na tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.