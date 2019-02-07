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Fatih Terim'in babası, son yolculuğuna uğurlanıyor (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

ASRİ MEZARLIKTA CENAZE TÖRENİ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden babası Talat Terim için Yüreğir ilçesindeki Adana Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

ASRİ MEZARLIKTA CENAZE TÖRENİ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden babası Talat Terim için Yüreğir ilçesindeki Adana Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Talat Terim için öğle vakti kılınan cenaze namazına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı. AK Parti'li Çelik ve Sarıeroğlu ile Başkan Cengiz, Terim'e başsağlığı dileğinde bulundu. DEMİRÖREN MEDYA YÖNETİCİLERİ DE CENAZEDE Asri mezarlıktaki cenaze törenine Demirören Medya yöneticileri de katılarak, Fatih Terim'i yalnız bırakmadı. Demirören Medya Grubu CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, cenaze töreninde Terim'e başsağlığı diledi. MEZARA KENDİSİ KOYDU Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına götürüldü. Fatih Terim, burada hazırlanan mezara inerek, görevliler tarafından indirilen babasının cenazesini aldı. Terim, cenazeyi mezarın içine kendisi bıraktı. Talat Terim'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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