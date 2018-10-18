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Fatih Terim'in "basit yaralama" iddiasıyla yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "Basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yargılanmasına başlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "Basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yargılanmasına başlandı.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Terim katılmazken, tutuksuz yargılanan sanık E.Ö, müştekiler Aydoğdu ve P.Z.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık E.Ö, emniyette verdiği ifadesini tekrar ettiğini, kimseye hakaret etmediğini ve tehditte bulunmadığını iddia etti. Suçsuz olduğunu savunan E.Ö, beraat talebinde bulundu.

Terim'in, kendisini darbetmediğini ileri süren Aydoğdu, aksine Terim'e kendisinin vurduğunu iddia etti. Aydoğdu, "Yaralanmama ilişkin bir raporum da yoktur. Şikayetçi olduğum konu, iş yeri dokunulmazlığımın ihlal edilmesi ve tehdit edilmemdir. 'Kasten yaralama' suçu açısından şikayetim bulunmamaktadır. Davaya katılma talebim yoktur." dedi.

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'in "Alaçatı'da 15 Temmuz 2017'deki olayın sıcağı sıcağına olduğu bir zamanda karakola giderek 'Terim bana saldırdı, yumruk attı' diye ifade vermişsiniz. Çeşme Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldığınız mevcut. Buna ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, Aydoğdu, "Terim, bana yumruk atmak istedi, ancak denk gelmedi. Çünkü çok sarhoştu. Ardından ben kendisini dövdüm. Hastaneye gittim ama yaralanmamın olmadığını söyledim. Almış olduğum bir rapor yoktur. Duruşmada şu an verdiğim ifadem doğrudur." diye konuştu.

Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş, Terim'in beyanlarının olaydan uzunca bir süre sonra alındığını, bu durumun ortalığın yatışmasını sağlamaya yönelik olduğunu savunarak, ceza yargılamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için taraf ve vekillerinin karşılıklı sorular sormasının elzem olduğunu belirtti. Avukat Akbaş, bu nedenle Terim'in mahkemeye davet edilmesini ve duruşmaya katılmasını istedi.

Akbaş, ayrıca Terim'e ek savunma hakkı verilerek, "İş yeri dokunulmazlığı ihlali" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki P.Z.Ç. ise sanık E.Ö. hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirterek, davaya katılma talebi olduğunu söyledi.

Avukat Epözdemir, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dağıtıldığını, ilgisiz olayların aynı iddianame kapsamına alındığını ve ayrı yürütülmesi gereken davaların birlikte görüldüğünü öne sürerek, bu davadaki sanık E.Ö. ve müşteki P.Z.Ç arasındaki olay ile müvekkili Terim ve Aydoğdu arasındaki davanın farklı olduğunu kaydetti.

Terim'in ifadesinin talimatla alındığını anımsatan Epözdemir, müvekkilinin mahkemeye çağrılması talebini ise "komik" diye niteledi.

- "Terim'in annesine küfür edildi" iddiası

Epözdemir, Terim'in Bodrum'da ailesiyle birlikte yemek yerken Çeşme'deki durumdan haberdar olduğunu, önceden tanıdığı Aydoğdu'yu telefonla aradığını, annesine küfür edilmesi üzerine Bodrum'dan Çeşme'ye geldiğini ileri sürdü.

Rezan Epözdemir, müvekkili Terim'in, Aydoğdu'yu darbettiğini belirterek, Aydoğdu'nun Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünde verdiği "Yumruk atarak beni darbetti." şeklindeki ifadesi ve olayın ardından Çeşme Devlet Hastanesinden alınan darp raporuyla da bunun ortaya konulduğunu savundu.

Müşteki P.Z.Ç'nin, babasının vefat etmesinin ardından Terim'e emanet edildiğini söyleyen Epözdemir, P.Z.Ç'nin olay günü taciz edilmesi karşısında Terim'in üzüldüğünü, olayın bunun üzerine meydana geldiğini iddia ederek, müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması talebinde bulundu.

Bu davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, "İş yeri dokunulmazlığı ihlali" suçlamasıyla ilgili bir anlatımın olmadığını ifade eden Epözdemir, müvekkiline ek savunma hakkı verilmesi ve cezalandırılması yönündeki talebi de kabul etmediklerini ifade etti.

"Aydoğdu dayak yemiş olmasına rağmen, basın mensupları önünde dayak yemediği iddiasını ortaya atmak için kurgulanmış bir ifade vermektedir." beyanında bulunan Epözdemir, Terim'in samimi ifadelerinin göz önünde bulundurulmasını, müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Hakim, avukat Akbaş'ın, Terim'e ek savunma verilmesi ve mahkemeye davet edilmesi talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de, Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Terim'in, Aydoğdu'yu darbettiği, eğlence merkezinin sahibi E.Ö'nün ise P.Z.Ç'ye hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Terim'in "Basit yaralama", E.Ö.'nün ise "Hakaret ve tehdit" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

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Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi dava Fatih Terim iddianame Sanık Selahaddin Aydoğdu

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