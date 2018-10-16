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Fatih Terim'in bilgilerinin basına sızdırılması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:46 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ettiği ve yaydığı iddiasıyla hakkında dava açılan Selahaddin Aydoğdu hakim karşısına çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ait kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde elde ettiği ve yaydığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Selahaddin Aydoğdu'nun yargılanmasına başlandı.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Aydoğdu ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki Terim ise duruşmaya katılmadı.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Aydoğdu, "Terim'in cep telefonu numarasını sızdırmış olmam mümkün değildir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Terim'in avukatı Murat Öksüz de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de, Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmıştı. Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan Aydoğdu'nun, Terim'e ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak elde ettiği ve basın mensuplarına verdiği iddia edilmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, sanık Aydoğdu hakkında, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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avukat Fatih Terim Sanık Selahaddin Aydoğdu

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