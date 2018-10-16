Fatih Terim'in tehdit edilmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Selahaddin Aydoğdu'nun yargılanmasına başlandı.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Aydoğdu ve taraf avukatları katıldı.

Terim ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada söz verilen Aydoğdu, Terim ile arasındaki tartışmanın ardından, basına verdiği röportajda söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti.

Olaydan bir gün sonra verdiği röportajda söylediklerinin doğru olduğunu savunan Aydoğdu, "İş yerimi basmaya gelen adam dayak yedi ve kaçtı. Söylediklerimin ve yaptıklarımın arkasındayım. Mekan basmak neyse, cezasını çeker. Mekanımı basmaya gelen adama ne yapmalıydım." ifadesini kullandı.

Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş ise müvekkilinin, röportajda söylediklerini inkar etmediğini, mahkeme huzurunda samimi ifadelerde bulunduğunu, iş yeri dokunulmazlığı ihlali nedeniyle kızgınlıkla bu sözleri sarf ettiğini iddia etti.