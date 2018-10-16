Fatih Terim'in tehdit edilmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Selahaddin Aydoğdu'nun yargılanmasına başlandı.
Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Aydoğdu ve taraf avukatları katıldı.
Terim ise duruşmada yer almadı.
Duruşmada söz verilen Aydoğdu, Terim ile arasındaki tartışmanın ardından, basına verdiği röportajda söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti.
Olaydan bir gün sonra verdiği röportajda söylediklerinin doğru olduğunu savunan Aydoğdu, "İş yerimi basmaya gelen adam dayak yedi ve kaçtı. Söylediklerimin ve yaptıklarımın arkasındayım. Mekan basmak neyse, cezasını çeker. Mekanımı basmaya gelen adama ne yapmalıydım." ifadesini kullandı.
Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş ise müvekkilinin, röportajda söylediklerini inkar etmediğini, mahkeme huzurunda samimi ifadelerde bulunduğunu, iş yeri dokunulmazlığı ihlali nedeniyle kızgınlıkla bu sözleri sarf ettiğini iddia etti.
Terim'in avukatı Murat Öksüz de müvekkili hakkında "iş yeri dokunulmazlığı ihlali"nden bahsedildiğini ancak bununla ilgili açılan bir davanın olmadığını kaydetti.
Sanığın, röportaj sırasında kızgın olduğuna ilişkin iddiayı kabul etmediklerini anlatan Öksüz, sanık Aydoğdu'nun, Terim'in kamuoyunda küçük düşmesi için sözler sarf ettiğini öne sürdü.
Sanığın tehdit ve hakaret suçundan cezalandırılmasını isteyen Öksüz, davaya katılma talebinde de bulundu.
Hakim, Öksüz'ün davaya katılma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
- Aydoğdu'nun basın açıklaması
Öte yandan adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Aydoğdu, duruşmaya kendisinin katıldığını, ancak Terim'in gelemediğini ileri sürdü.
Terim'in karıştığı olayla ilgili soruşturmanın henüz bitmediğini dile getiren Aydoğdu, "Bir gün sonra verdiğim röportajdan dolayı bana dava açmış. Ben de korkmadan mahkemeye katıldım ama o gelemez. Mekanımı basıyor, iş yerimi basıyor. Hakkında bununla ilgili hiçbir dosya açılmıyor." diye konuştu.
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de, Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmıştı. Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan Aydoğdu hakkında "tehdit ve hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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