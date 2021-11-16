Fatih Tezcan'a 1,5 yıl hapis cezası

Fatih Tezcan, 14 Temmuz 2016’da, sosyal medya hesabından yaptığı “‘Araplar bizi sattı’ diyen kardeşim, hadi onlar bir kez İngiliz’e uydu, sen aynı İngiliz’e hilafeti satan Yahudi’ye ‘Ulu Önderim’ diyorsun ya” paylaşımı nedeniyle tepki çekmişti.

Yargıya taşınan konuyla ilgili olarak Tezcan, "Mesleğinin gazetecilik, yazarlık olduğunu' savunurken paylaşımın kendisine ait olduğunu, “Kendisinden şikayetçi olan kişilerin, işlerine gelen kısmı kesip algı oluşturmaya çalıştığını” iddia etmişti.

TEZCAN'A 1,5 YIL HAPİS CEZASI

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Tezcan’ın, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiğini, paylaşımın ifade hürriyetinin ve eleştiri haklarının da ötesinde açıkça suç teşkil ettiğini ve hakaret suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğunu” vurgulayarak 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tezcan’ın, "Sabıkalı geçmişi, suçtan önceki ve sonraki davranışları, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması" nedeniyle cezada indirime gidilmezken "1 sayfa dolusu sabıkasının bulunması ve suça yatkın kişiliği" nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılmadı ve hapis cezası ertelenmedi.

