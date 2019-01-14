Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Ankara Barosu, dün Twitter hesabından CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in ‘Haydi Çocuklar Camiye' projesine dair paylaşıma verdiği yanıtta Mustafa Kemal Atatürk'e 'istismarcı' iması yapan Fatih Tezcan hakkında harekete geçti.
Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan baro, dilekçesinde Tezcan'ın sözlerine yer vererek bunun Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret olduğunu dile getirdi.
Diken'in aktardığı habere göre, dilekçede Tezcan hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a aykırılık iddiasıyla soruşturma başlatılması talep edildi.
Öte yandan baro, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Twitter paylaşımının linkinin engellenmesini de istedi.
Söz konusu suça 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Suçun basın yoluyla işlenmesi sonucu ceza yarı yarıya artırılıyor.
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