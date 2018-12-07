Fatih Tezcan'dan sosyal medyayı karıştıran sözler!

Fatih Tezcan bir alışveriş sitesinin sarı iş yeleklerinde indirim yaptığını ve toplu alımların yapıldığını iddia etti.

"Sarı yeleklerde yüzde 79 indirim yapılmış ve Türkiye'de çok miktarda alınmış iddiası üzerine firma ile görüştüm, biz indirim yapmadık, hepsiburada yapmış, diyorlar" diyen Tezcan, sözlerine "Fark etmez. Fransa'da ilk eylem günü olan 17 Kasım 2018'den sonra Türkiye'de sarı yelek alan herkes terör şüphelisidir" diye devam etti. ​Tezcan'ın söz konusu paylaşımları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

SARI YELEKLİLER PROTESTOSU

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.