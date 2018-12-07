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Fatih Tezcan'dan sosyal medyayı karıştıran sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 07:11 | Son Güncelleme

Fransa'da akaryakıt ve vergi zamlarıyla başlayan protestoların simgesi haline gelen 'sarı iş yelekleri'yle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'de sarı yeleklerde indirim yapıldığını iddia eden Fatih Tezcan, eylemlerin başladığı 17 Kasım tarihinden itibaren Türkiye'de bu yelekleri alan herkesin terör şüphelisi olduğunu ileri sürdü.

Fatih Tezcan'dan sosyal medyayı karıştıran sözler!

Fatih Tezcan bir alışveriş sitesinin sarı iş yeleklerinde indirim yaptığını ve toplu alımların yapıldığını iddia etti.

"Sarı yeleklerde yüzde 79 indirim yapılmış ve Türkiye'de çok miktarda alınmış iddiası üzerine firma ile görüştüm, biz indirim yapmadık, hepsiburada yapmış, diyorlar" diyen Tezcan, sözlerine "Fark etmez. Fransa'da ilk eylem günü olan 17 Kasım 2018'den sonra Türkiye'de sarı yelek alan herkes terör şüphelisidir" diye devam etti. ​Tezcan'ın söz konusu paylaşımları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

fatihtezcan

SARI YELEKLİLER PROTESTOSU

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

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Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı. Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı. Sarı Yelekler protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.


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fatih tezcan Fransa sarı yelek protestosu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
evet beyler susun deli konuşuyor, konuş deli.
bu adam hep bunu yapıyor.şizofrence akp taraftarlığı yapmasının asıl sebebi geçmişindeki fetö hatıralarını unutturmak olsa gerek.eski laftır :yanaşmalar en fanatık yancıları oluşturur."
gasteci değil tipik mit elemanı..
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