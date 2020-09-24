Fatih Tezcan hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Fatih Tezcan hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gazeteci Fatih Tezcan hakkında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Tezcan’ın görsel iletişim ve sosyal medya hesabı aracılığıyla ‘Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit’e yönelik paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Suçun maddi unsurunun halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından alenen tehdit oluşturduğu belirtildi.

İddianamede, "Tanımlanan suçun oluşması belirli kişi veya kişilerin değil, gayri muayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması aranır. Belirtmek gerekir ki, bahse konu suçun tamamlanası için madde lafzında belirtilen endişe, korku ve paniğin fiilen gerçekleşmiş olması gerekmez. Tehdidin objektif olarak açıklanan şekle sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir. Tüm bu açıklamalar ve dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler nazara alındığında şüphelinin yukarıda açıklanan eylem ile üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

6 yıla kadar hapis istemi

Tezcan’ın “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 36. Asliye Mahkemesinde kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

