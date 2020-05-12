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Fatih Tezcan: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci hakkında iki ayrı suçtan soruşturma başlattı

12.05.2020 19:47 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fatih Tezcan: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci hakkında iki ayrı suçtan soruşturma başlattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kısmını hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11 Mayıs tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla adı geçen hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Fatih Tezcan hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ile Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit"ten suç duyurusunda bulunmuştu.

Fatih Tezcan'ın sosyal medyadan paylaştığı videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız? Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede" ifadelerini kullandığı duyuluyordu.

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretten yargılandığı davada ifade vermediği için hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Tezcan, bu yıl Bodrum'da gözaltına alınmıştı.

30 Nisan'da Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınan Tezcan, "Ben asla ve kimseye hakaret etmem" demişti.

Tezcan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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