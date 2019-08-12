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Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2019 04:33 | Son Güncelleme

Kurban Bayramının 1’inci günü Bodrum’da sahne alan Fatih Ürek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.Kurban Bayramının 1’inci günü Bodrum Rixos Premium’da sahne alan Fatih Ürek tatilcileri coşturdu.

Kurban Bayramının 1’inci günü Bodrum’da sahne alan Fatih Ürek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Kurban Bayramının 1’inci günü Bodrum Rixos Premium’da sahne alan Fatih Ürek tatilcileri coşturdu. Hayranlarıyla buluşan Ürek’in sahne şovları büyük beğeni topladı. Sevilen şarkılarını söyleyen ve tatilcilerle bol bol sohbet eden Ürek, esprileriyledir herkesi kahkahalara boğdu. Bir an olsun yerinde durmayan Ürek bazı şarkıları sevenleriyle bereber söyledi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Ürek “Herkesin bayramını kutlu olsun. Hep böyle mutlu olun. Rixos Premium Bodrum’da sizlerle olmak beni mutlu ediyor. Sizleri en içten dileklerimle kucaklıyorum” dedi.

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu

Fatih Ürek bayramın 1’inci günü tatilcileri coşturdu
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