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Fatih Ürek'in doğum gününde şıklık yarışı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

Fatih Ürek, 52’nci yaşını önceki akşam dostlarıyla birlikte Cahide Müzikhol’de kutladı.

Davete katılan ünlü isimler kıyafetleriyle dikkat çekti...

Şıklık yarışı!

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Geceye Seda Sayan, Demet Akalın, Okan Kurt, Derya Uluğ, Şilan Makal, Kerimcan Durmaz gibi birçok ünlü isim katıldı.
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Sanatçı dostlarını sahneye davet eden Ürek, “Doğum günü yapmayı düşünmüyordum ama senede bir de olsa dostlarla bir arada olmak güzel. 1966 doğumluyum ve bunu gururla söylüyorum, kendimi hâlâ çok iyi hissediyorum” diye konuştu. Ünlü şarkıcı, “Yeni yaşta sağlık olsun, bol iş ve bol para olsun, en son aşk istiyorum” dedi.
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Demet Akalın, geceye eşi Okan Kurt’la katıldı. Şarkıcı, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirlere, “İçeride de dışarıda da bana soru sormayın. Bulaşmayın döverim” dedi.
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Elbisesiyle aynı renkte olan çoraplarıyla dikkat çeken Şilan Makal, “Fatih’e bu sene aşk diliyorum ve evlenmesini istiyorum” dedi.
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Geceye yalnız katılan Seda Sayan, “Fatih’in hediyesi beşi bir yerde” dedi.
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Fatih Ürek, kendi figürünün olduğu doğum günü pastasının mumlarını sahneye davet ettiği dostlarıyla birlikte üfledi.
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Gecenin en dikkat çeken ismi Fatih Ürek oldu.
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Ünlü şarkıcının tektaşı objektiflere böyle yansıdı.
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Nur Yerlitaş, makyajıyla dikkat çekti
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Fatih Ürek'i yalnız Bırakmayanlar arasında Işıl Reçber de vardıi
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Kerimcan Durmaz - Caner Çalışır
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