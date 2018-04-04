Fatih Ürek'in doğum gününde şıklık yarışı!

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Sanatçı dostlarını sahneye davet eden Ürek, “Doğum günü yapmayı düşünmüyordum ama senede bir de olsa dostlarla bir arada olmak güzel. 1966 doğumluyum ve bunu gururla söylüyorum, kendimi hâlâ çok iyi hissediyorum” diye konuştu. Ünlü şarkıcı, “Yeni yaşta sağlık olsun, bol iş ve bol para olsun, en son aşk istiyorum” dedi.