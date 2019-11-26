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Fatih ve Beyoığlu’nda uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 07:41 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih ve Beyoğlu’unda helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına aldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi.

İstanbul Fatih ve Beyoğlu’unda helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen yaklaşık 50 adrese eş zamanlı şafak baskını gerçekleştirildi.
Helikopter ve Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ‘torbacı’ diye tabir edilen zanlılar gözaltına alındı. Koçbaşı ile eve giren ekipler, yaptıkları aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonuFatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
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