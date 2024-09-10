Fatih Yılmaz'ın ölümüne neden olmuştu! 96 gün sonra serbest! Aile karara tepkili

Sivas’ta Organize Sanayi bölgesi 2. Kısım İtfaiye kavşağında meydana gelen olayda, 38 yaşındaki, 2 çocuk babası Fatih Yılmaz kullandığı motosiklet ile ana yolda seyir halinde ilerliyordu. İtfaiye istikametinden gelen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü E.B.G., hafif ticari araç ile motosikletli Yılmaz’a çarptı. Ağır yaralanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yılmaz hayatını kaybetmişti. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ise, tutuklu yargılanmıştı.

96 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILDI

16 yaşındaki sürücü, kaza tarihinden itibaren 3 Eylül’e kadar Kayseri ıslah evinde tutuklu olarak yargılanıyordu. E.B.G. için yapılan 3. duruşmada tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü E.B.G’nin 96 gün sonra serbest bırakılmasına aile tepki gösterdi.

‘‘ACIYI BİR KEZ DAHA YAŞATMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR’’

Yılmaz ailesi tutuklunun serbest bırakılmasına, “Bize bu acıyı bir kez daha yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. 38 yaşında hayatının baharında bir kişinin canına sebep olan şahsın sadece ve sadece 96 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest edilmesi adalete olan güvenimizi sarsmıştır, adaletin yerini bulmasını istiyoruz” diyerek gösterdi.