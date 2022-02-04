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Fatiha suresi Türkçe anlamı nedir? Fatiha Suresi özellikleri nelerdir? Arapça okunuşu ve faziletleri nelerdir?

04.02.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatiha suresi kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. Bu sure namazlarda ve mezar ziyaretlerinde okunur. Mübarek Cuma günü dolayısıyla Fatiha suresi Türkçe anlamı nedir? Fatiha Suresi özellikleri nelerdir? Arapça okunuşu ve faziletleri nelerdir? sorularının yanıtını merak eden vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte Fatiha suresinin anlamı, özellikleri, okunuşu ve faziletine ilişkin detaylar...

Fatiha suresi Türkçe anlamı nedir? Fatiha Suresi özellikleri nelerdir? Arapça okunuşu ve faziletleri nelerdir?

Fatiha Suresi yedi ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde bir kerede nazil olan sure namazlarda ve kabir ziyaretlerinde okunmaktadır. Cuma namazı vaktinin yaklaşması dolayısıyla internette Fatiha suresi Türkçe anlamı nedir? Fatiha Suresi özellikleri nelerdir? Arapça okunuşu ve faziletleri nelerdir? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Fatiha suresinin anlamı, özellikleri, okunuşu ve fazileti ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

Fatiha suresi Türkçe anlamı nedir? Nasıl okunur?

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha suresi Türkçe anlamı nedir? Nasıl okunur?

FATİHA SURESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Fatiha suresinde övgü ve yüceltilmeye layık tek Allah'ın varlığı, hâkimiyeti, tek ilah oluşu, tapınmanın yalnızca ona yapılıp ondan yardım isteneceği vurgulanır.

Öte yandan Fatiha suresi bir dua ve yakarıştır. Övgü'nün Allah'a ait olduğunun söylenmesi, 34. sure olan Sebe Suresi'nde de tekrarlanır.

Fatiha suresi Türkçe anlamı nedir? Nasıl okunur?

FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Fatiha Suresi, Mekke döneminde inen ve 7 ayetten oluşan bir suredir.

Fatiha Suresi, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir.

Fatiha, kelime olarak ''açmak, açıklığa kavuşturmak, meşakkati gidermek ve başlangıç'' anlamındadır.

Fatiha Suresinde, Allah'ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek yaratıcı oluşu anlatılmaktadır. Kuran'ın ilk suresidir. Vakit namazları başta olmak üzere kabir ziyaretlerinde ve yatmadan önce okunan bir duadır. Okunması çok sevaptır.

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