Fatiha Suresi yedi ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde bir kerede nazil olan sure namazlarda ve kabir ziyaretlerinde okunmaktadır. Cuma namazı vaktinin yaklaşması dolayısıyla internette Fatiha suresi Türkçe anlamı nedir? Fatiha Suresi özellikleri nelerdir? Arapça okunuşu ve faziletleri nelerdir? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Fatiha suresinin anlamı, özellikleri, okunuşu ve fazileti ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.
Fatiha suresinde övgü ve yüceltilmeye layık tek Allah'ın varlığı, hâkimiyeti, tek ilah oluşu, tapınmanın yalnızca ona yapılıp ondan yardım isteneceği vurgulanır.
Öte yandan Fatiha suresi bir dua ve yakarıştır. Övgü'nün Allah'a ait olduğunun söylenmesi, 34. sure olan Sebe Suresi'nde de tekrarlanır.
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Fatiha Suresi, Mekke döneminde inen ve 7 ayetten oluşan bir suredir.
Fatiha Suresi, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir.
Fatiha, kelime olarak ''açmak, açıklığa kavuşturmak, meşakkati gidermek ve başlangıç'' anlamındadır.
Fatiha Suresinde, Allah'ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek yaratıcı oluşu anlatılmaktadır. Kuran'ın ilk suresidir. Vakit namazları başta olmak üzere kabir ziyaretlerinde ve yatmadan önce okunan bir duadır. Okunması çok sevaptır.
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