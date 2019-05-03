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Fatih’de “Babalar Otizmi Anlatıyor” semineri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, “özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve ailelerini destekleme projesi” kapsamında, “Babalar Otizmi Anlatıyor” semineri düzenledi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve ailelerini destekleme projesi” kapsamında,“Babalar Otizmi Anlatıyor” semineri düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, “özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve ailelerini destekleme projesi” kapsamında, “Babalar Otizmi Anlatıyor” semineri düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve ailelerini destekleme projesi” kapsamında,“Babalar Otizmi Anlatıyor” semineri düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli personellerin katılımıyla Fatih’de düzenlenen seminere, Engelsiz Hayat Akademisinde Eğitimci Danışman Moderatör Adem Kuyumcu, Çapa Tıp Fakültesi Anabilim dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Soylu, Otizm Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı ve Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gökçe, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal marşı ile başlayan seminerde otizme dikkat çekildi.

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