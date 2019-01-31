Fatih’de bir iş yerinden hırsızlık yapan şahıs kamerada

Fatih’te bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen zanlının iş yerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,“iş yerinden hırsızlık konuları ile ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında 24 Ocak günü saat 19.45 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Polis ekipleri şahsa kimlik bilgilerini sorduğunda isminin R.A olduğunu söyledi. Ancak, şahsın çelişkili cevaplar vermesi üzerine yapılan araştırmalarda isminin E.K olduğu ortaya çıktı. E.K.’nin Fatih’de bulunan bir iş yerinden hırsızlık yaptığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıs 25 Ocak günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

