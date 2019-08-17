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Fatih’e metrekareye 114 kilogram yağış düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

İstanbul etkili olan sağanakta kent genelinde metrekareye 25-30 kilogram arası yağış düşerken Fatih ilçesinde bu miktar 114 kilograma ulaştı.İstanbul’u adeta felç eden şiddetli yağışın metrekareye düşen yağış miktarı belli oldu.

İstanbul etkili olan sağanakta kent genelinde metrekareye 25-30 kilogram arası yağış düşerken Fatih ilçesinde bu miktar 114 kilograma ulaştı.
İstanbul’u adeta felç eden şiddetli yağışın metrekareye düşen yağış miktarı belli oldu. Fatih’te metrekareye ortalama 114 kilogram yağış ile düştüğü kaydedilirken en fazla yağış alan ilçeler Fatih’ten sonra metrekareye 30-40 kilogramla Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye olarak açıklandı. İstanbul il genelinde ise ortalama 25 ile 30 kilogram arası yağış ölçüldü.

İDO ve BUDO seferleri yeniden açıldı
Yağış nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılırken İDO ve BUDO seferleri bir yeniden açıldı. Hava muhalefeti nedeniyle kapanan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı seferleri normale döndü. T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamadığı öğrenildi.

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