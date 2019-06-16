İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul, medeniyetimizin başkentidir. Bu medeniyetimizin değerlerinden anlamayanlara, Süleymaniye'den anlamayanlara, Eyüpsultan'ı içselleştiremeyenler, onun bu şehrin manevi sahibi olduğunu bilmeyenlere, Fatih'i bilmeyenlere İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez. Biz bu olanların hepsini gördük. Bunu bir daha yaşamak ve tattırmak isteyenlere fırsat vermemek gerekir." dedi.

Samsun Alaçam Dernekler Federasyonu’nun Arnavutköy Bolluca’da düzenlediği 27. Yağlı Güreş ve Keşkek Şöleni’nde konuşan Soylu, Türkiye’de geçen kış, patates soğan fiyatları üzerinden hükümeti düşürmek isteyenlerin olduğunu söyledi.

Soylu, son dönemde Türkiye'ye yönelik döviz kuru operasyonu ve S400 krizine de değinerek, şöyle konuştu:

"Biz bir yerde para mı kaybettik? Ülke olarak bir yerde yanlış mı yaptık? Hayır. 1980 öncesinde ABD bizden haracını aldı, yüzde 200-250 devalüasyonla. 28 Şubat öncesinde ABD bizden haracını aldı, yüzde 200-250 devalüasyonla beraber. Son 7-8 yıldır 'Hadi bakalım biraz biriktirdiniz, haracımızı istiyoruz' diyorlar. Saldırılar da bu yüzden oldu. Allah şahittir biz bu Amerika'ya haraç vermeyeceğiz. Onun için millet olarak direniyoruz. O yıllarda terörle beraber belimizi büktüler. Bugün evlatlarımız Şırnak'ta Cehennem Deresi'nde 8 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. Bu dağlarda 12-15 bin terörist vardı. Bugün 600 teröriste düştü. Sadece profesyonelleşme ile değil, İHA'mız olmasaydı, Atak helikopterimiz, yerli mühimmatımız olmasaydı yapamazdı. Bize diyorlar ki 'Ayaklarınızın üzerinde durmayın.' Onların inadına hem onlara haraç vermeyeceğiz hem de sadece ülkemizi değil onların karıştırmak istediği bölgemizi gül bahçesine çevireceğiz."