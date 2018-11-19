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'Fatih’in Çocukları' destek bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

BATMAN Fatih Ortaokulu’nda görev yapan Matematik öğretmeni İbrahim Ergün, örnek bir çalışmaya imza atarak, 7 ve 8'inci sınıfta eğitim gören 50 öğrencinin yazdığı şiirleri kitap haline getirmek için sponsor arıyor.

'Fatih’in Çocukları' destek bekliyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Fatih Ortaokulu’nda görev yapan Matematik öğretmeni İbrahim Ergün, örnek bir çalışmaya imza atarak, 7 ve 8'inci sınıfta eğitim gören 50 öğrencinin yazdığı şiirleri kitap haline getirmek için sponsor arıyor. 'Fatih'in Çocukları' adı verilen şiir kitabı yayınlatılabilirse; geliriyle yetim öğrencilere yardım edilecek.
Merkez Fatih Ortaokulu 7 ve 8'inci sınıflarda eğitim gören yaklaşık 50 öğrenci, Matematik öğretmeni İbrahim Ergün'ün teşvik etmesi üzerine şiir yazmaya başladı. Bir süre deneme şiirleri yazan öğrenciler, daha sonra yazdıkları şiirleri öğretmen Ergün'e teslim etti. Şiirleri düzenleyerek bir araya getiren Ergün, şimdi bunları kitap haline getirip yayınlamanın yollarını arıyor. Adını da, "Fatih'in Çocukları" adını verdiği şiir kitabının baskısı için sponsor arayan Ergün, elde edilecek gelirin de yetim öğrencilerin eğitimlerinde kullanılacağını anlatarak şöyle dedi:
'KİTABIN GELİRİYLE YETİM ÖĞRENCİLERE YARDIM EDİLECEK'
"El uzattığınız gönüllerde adınıza dikilmiş abideler bulacaksınız. Basıma hazır olan kitabın 1000 adet basımı için 4 bin liraya ihtiyacımız var. Fatih’in Çocukları adını verdiğimiz şiir kitabımız baskıya hazır. Projemizin amacı 50’den fazla öğrencimize yazarlıkta ilk adımlarını atmalarına vesile olmak ve kitabın satışından elde edilen gelirle de sınıf rehber öğretmenlerimizin tespit ettiği yetim öğrencilerimize yardım etmek. Bu çok yönlü projemiz sayesinde samimi ve sıcak yürekleri fethedecek, böylece adınızı ebedileştireceksiniz. Bunun için dost elinizi uzatmanızı istiyorum" dedi.

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'Fatih’in Çocukları' destek bekliyor'Fatih’in Çocukları' destek bekliyor'Fatih’in Çocukları' destek bekliyor'Fatih’in Çocukları' destek bekliyor

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