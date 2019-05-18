Fatih'in fethe çıktığı sarayın çevresi ören yeri olarak açılacak

EDİRNE (AA) - Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethe çıktığı Edirne Sarayı'nın kalıntılarının bulunduğu alandaki ören yeri çalışmaları bu yıl tamamlanacak.

Uzun süredir kazıların devam ettiği ve geçen yıl ören yeri çalışmalarının tamamlanması için etrafı çevrilen Yeni Saray'daki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Dünya Müzeler Günü dolayısıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Edirne'deki müzelerin İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok turist alan müzeler olduğunu söyledi.

Edirne'nin bu yıl iki yeni bir müze ile bir ören yerine kavuşacağını ifade eden Hacıoğlu, "Buradan bir müjdeli haber vereyim, birkaç ay içerisinde inşallah çok tarihi bir konakta Etnografya Müzemiz açılacak. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni birbirinden ayırıyoruz. Etnografya Müzesi'ni Necmi İğe Evi'ne açacağız. Orayı Trakya Kalkınma Ajansından alacağız. Bu yıl Edirne Yeni Sarayı ve Alanı'nı bir ören yeri olarak açacağız."

Hıdırlık Tabyası'ndaki Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nin bu yıl açılacağını belirten Hacıoğlu, Edirne'de müzeleri ziyaret eden kişi sayısının artacağını kaydetti.