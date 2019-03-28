Fatih'in kültürel tarihi, iki kitapta toplandı

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından kaleme alınan "Fatih'in Kültürel Mirası" ve "Tarihin Tebessümü" başlıklı eserler kitapseverlerle buluştu.

Belediye binasının avlusunda gerçekleştirilen kitapların tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan Suver, eserlerinde Fatih'in kültürel tarihini ele aldığını söyledi.

Suver, Fatih'in İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Fatih, bizim medeniyetimizin başkenti. Ecdadımız burası için çok çalıştı. Karış karış her toprağını, her taşını işledi ve ruhunu kattı. Kendi dünya görüşünü sanata döndürerek, metale, ahşaba, taşa işledi ve biz bu eserlere baktığımızda ecdadımızı hatırlıyor, onu anlamaya çalışıyoruz." dedi.

- "Bu şehirde yaşayanlar, bu şehre layık olabilmek zorundalar"

Fatih'in konum olarak da önemli bir noktada durduğuna dikkati çeken Suver, şunları kaydetti:

"Bu şehirde yaşayanlar, bu şehre layık olabilmek zorundalar. Çünkü bu şehrin mekanı aslında bize şunu söylüyor, 'Ben büyük birikimin oluşumuyum. Siz bu oluşuma göre davranın.' Yani bir insan- mekan uyumunu bize telkin ediyor. Bunu anlayabilmemiz için de bu şehri tanımamız lazım. İstanbul'un kültürünü yeniden yaşamak için, geçmişten gelen değerleri bugün yaşayanlara anlatalım istedik. Eğer biz bir medeniyete mensupsak onun sorumluluğunu da taşımamız lazım. O da bilmekle olur. Bu çalışmaları acizane bunun için hazırladım."