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Fatih'in kültürel tarihi, iki kitapta toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Fatih Belediyesi Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından kaleme alınan "Fatih'in Kültürel Mirası" ve "Tarihin Tebessümü" kitaplarının tanıtımı yapıldı - Hasan Suver: - "Fatih, bizim medeniyetimizin başkenti. Ecdadımız burası için çok çalıştı. Karış karış her toprağını, her taşını işledi ve ruhunu kattı" - "Eğer biz bir medeniyete mensupsak onun sorumluluğunu da taşımamız lazım. O da bilmekle olur. Bu çalışmaları acizane bunun için hazırladım"

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından kaleme alınan "Fatih'in Kültürel Mirası" ve "Tarihin Tebessümü" başlıklı eserler kitapseverlerle buluştu.

Belediye binasının avlusunda gerçekleştirilen kitapların tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan Suver, eserlerinde Fatih'in kültürel tarihini ele aldığını söyledi.

Suver, Fatih'in İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Fatih, bizim medeniyetimizin başkenti. Ecdadımız burası için çok çalıştı. Karış karış her toprağını, her taşını işledi ve ruhunu kattı. Kendi dünya görüşünü sanata döndürerek, metale, ahşaba, taşa işledi ve biz bu eserlere baktığımızda ecdadımızı hatırlıyor, onu anlamaya çalışıyoruz." dedi.

- "Bu şehirde yaşayanlar, bu şehre layık olabilmek zorundalar"

Fatih'in konum olarak da önemli bir noktada durduğuna dikkati çeken Suver, şunları kaydetti:

"Bu şehirde yaşayanlar, bu şehre layık olabilmek zorundalar. Çünkü bu şehrin mekanı aslında bize şunu söylüyor, 'Ben büyük birikimin oluşumuyum. Siz bu oluşuma göre davranın.' Yani bir insan- mekan uyumunu bize telkin ediyor. Bunu anlayabilmemiz için de bu şehri tanımamız lazım. İstanbul'un kültürünü yeniden yaşamak için, geçmişten gelen değerleri bugün yaşayanlara anlatalım istedik. Eğer biz bir medeniyete mensupsak onun sorumluluğunu da taşımamız lazım. O da bilmekle olur. Bu çalışmaları acizane bunun için hazırladım."

Hasan Suver, toplantıda yaptığı konuşmada da "Fatih'in Kültürel Mirası" kitabında, Fatih'i mahalle bazında anlattığını aktararak, "Bu şimdiye kadar yapılmış bir çalışma değil. Fatih'in sınırlarını çizerek, sınırlar içerisindeki bütün tarihi eserleri, bilgisine ulaşabildiğimiz her eseri yazdık. Mahallelerde geçmişten bugüne kadar yaşanmış ne kadar olay varsa ayrıca mahallelerin, caddelerin, sokakların isimlerinin ne anlama geldiğini de kitapta anlattık." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında okumanın önemine de değinen Suver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün son kuşakta okuma noktasında çok büyük bir sıkıntı var ama ne yaparsak yapalım bizim mutlaka okumamız lazım. Çünkü biz sıradan bir millet değiliz. Bizim tarih gibi büyük bir rezervimiz, güç kaynağımız var. Tarih bilincini elde ederek, geleceğe atılım yapmamız lazım. Umarım bu kitaplar okunur, okutulur. 'Biz, kimiz, nereden geliyoruz, nerede duruyoruz' sorularına en azından cevap verebiliriz."

Toplantıya katılan Fatih Kaymakamı Kaan Peker ile AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin de kısa bir konuşma yaptı.

- Kitaplar hakkında

Fatih Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan "Fatih'in Kültürel Mirası" başlıklı eserde, bin 116 konu başlığı ve konulara dair bin 130 fotoğraf yer alıyor.

Toplamda 6 yıllık bir araştırma ve yazma süresi sonunda ortaya çıkan kitap, 600 sayfadan oluşuyor.

"Tarihin Tebessümü" kitabı ise içeriğinde 132 sayfada, 73 farklı konuyu barındırıyor.

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Fatih Belediyesi Belediye Başkanı Hasan Suver Fatih'in Kültürel Mirası

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