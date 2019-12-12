Fatih'in yadigarı cami 55 yıl sonra ibadete açılacak

EDİRNE (AA) - Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı "Enez Ayasofyası" olarak da bilinen tarihi Fatih Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti döneminde Fatih Sultan Mehmet'in deniz ticaretinin iyi yapıldığı liman kenti Enez'i fethinin ardından kale içerisindeki "Enez Ayasofyası"nın cami olarak hizmet vermeye başladığını belirterek "Burada o dönemde bir vakfiye oluşturulmuş. Bu camimizde uzun yıllar ibadet yapılıyor. 1965 yılında Enez'de meydana gelen bir depremde caminin kubbesi tamamen çöküyor ve günden güne harabe bir duruma geliyor." dedi.

Caminin restorasyonuna 2014'te başladıklarını anlatan Güneren, şöyle devam etti:

"İlk etapta ciddi bir projelendirme gerçekleştirildi. Burada uluslararası proje ortaklarımız var ve uygulamaya da 2016 yılında başladık. Halihazırda minaresi tamamlanmış vaziyette, üst örtüsü tamamen bitirilmiş ve içerideki ince işçiliklere geçmiş durumdayız. Kış gelmiş olmasına rağmen mevsim koşullarına göre içeride çalışmaya devam edeceğiz. Fatih Camisi, arkeolojik sit alanı olan Enez Kalesi içerisinde yer alıyor. Dışarıda da bir peyzaj düzenlemesi yapılacak. Camiye erişim yolları, abdest alma ve oturma mekanları oluşturma noktasına çalışıyoruz."