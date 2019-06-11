Fatihli kadınların sergisi göz doldurdu

Fatih Belediyesi ve Fatih Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen yıl sonu sergisi göz doldurdu. Sergiye katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Özellikle Fatih’teki merkezlerde üretilen sertifikalandırılmış eserlerin satışına yönelik de bir iki noktada yer çalışması yapıyoruz. Bunları inşallah yeni eğitim yılı başlamadan bitirmiş olacağız” dedi. Fatih Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Engelliler Birimi ile Fatih Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen yıl sonu sergisinde el işi ürünlerden tablolara kadar birçok eser yer aldı. Sergide, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde; kadın giysileri dikimi, iğne oyası, el nakışları, mefruşat, porselen boyama, pastacılık, takı tasarımı, yağlı boya resim, ebru, hat ve tezhip alanlarında eğitim gören kadınların ortaya koyduğu eserler yer aldı. Fatih Belediye Binası fuaye alanında kursiyerlerin sene boyunca hazırladıkları eserlerin karma sergisinde sergilenen eserlere ilgi yoğun oldu. Porselen boyama, tel kırma tasarımlar, takı tasarım, el nakışı, yağlı boya gibi birçok alanda eserler dikkat çekti. Fatih’te 6 eğitim merkezinde 27 eğitmen, 22 branş ve bin 250 kursiyerin hazırladığı eserlerden en beğenilenleri sergilendi. Sergi açılışına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katıldı. Kesilen kurdelenin ardından Başkan Turan sergi alanını gezdi.

“Eserlerin satışına yönelik yer çalışması yapıyoruz”

Önümüzdeki süreçte ortaya konulan eserlerin satışının da yapılacağını söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “ Şu anda 6 ayrı birimde bu faaliyet devam ediyor. Bu sayıyı arttıracağız, bu faaliyetler 6’dan daha fazla binada olacak. Hem de bu faaliyetlere katılan hanımefendilerin sayısını arttırmış olacağız. Bu 2019-2020 sezonuna, şimdi bununla alakalı arkadaşlarımız hem bina planlamasını hem de organizasyon planlamasını yapıyorlar. İkinci olarak burada üretilen eserlerin satışıyla alakalı da Fatih’te bir ya da iki ayrı bölgede; onun da ufak bir yönetmeliği hazırlanacak. Satışların nasıl yapılacağı, nasıl sertifikalandırılacağı ile ilgili olacak. Özellikle Fatih’teki merkezlerde üretilen sertifikalandırılmış eserlerin satışına yönelik de bir iki noktada yer çalışması yapıyoruz. Bunları inşallah yeni eğitim yılı başlamadan bitirmiş olacağız” dedi.

Resim kursuna katılarak yeteneklerini ortaya koyan Şükriye Günday, “Emeklilikte yapılacak en güzel iş bence kendimizi dinlendirmek. O yüzden ben de 10 senedir resim yapıyorum ve çok mutluyum. İSMEK’lerde ve halk eğitimlerde başladım. Tabi ki bu imkanlardan faydalandığımız çok mutluyuz” diye konuştu.

Engelli kursiyerlerle ilgili konuşan Nezahat Kalaycı ise “Burada en çok engelli kişiyi topluma kazandırmak, gerek mesleki açıdan hazırlamak gerekse ailelerinin, özellikle annelerinin, onlara bakan kişilerin bir gününü kendilerine ayırmalarını amaçlıyoruz biz. İstihdam konusunda da mesleki olarak hazırlanmış oluyorlar” şeklinde konuştu.

