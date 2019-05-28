Fatih’ta başarılı sporculara kupa ve madalyaları verildi

Fatih’te ‘Okullar Arası Sportif Turnuva’ müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Eğer bir mahallede sportif faaliyetler var ise buradaki gençlerin kötü alışkanlıkları suça bulaşma oranları azalacaktır. Sporun tüm katmanlara yayılması en büyük arzumuz" dedi. Fatih Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile toplam 9 branşta düzenlenen ‘Okullar Arası Sportif Turnuvalar’ın ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Mimar Sinan Stadı’nda gerçekleştirilen törende küçük erkekler, küçük kızlar, yıldız erkekler, yıldız kızlar, genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Turnuvalara toplamda 60 okuldan bin 700 öğrenci katıldı. Turnuva boyunca öğrenciler basketbol, futbol, futsal, masa tenisi, okçuluk, mini golf, atletizm, voleybol ve güreş branşlarında yarıştı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gençlerin daha çok spor yapması için imkanların çoğaltılacağını vurgulayarak turnuvalardaki öğrenci sayısının her geçen gün artacağını belirtti. Turan, sportif faaliyetlere gençlerin en rahat ve konforlu şekilde ulaşacağını ifade etti.

"Sporun tüm katmanlara yayılması en büyük arzumuz ”

Fatih’i gençlerin spora en rahat ve konforlu ulaşacağı ilçelerden biri haline getireceğini söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Hangi çocuk sportif faaliyetlerde bulunuyorsa o çocuk sağlıklı nesil demek kötü alışkanlıklardan kurtulmak demektir. Biz bu imkanı sizlere ne kadar çok sağlayabilirsek inanıyorum ki buradaki sayı bin 700’lerde değil inşallah 10 binlerde olacak. Sporun tüm katmanlara yayılması en büyük arzumuz. Eğer bir mahallede sportif faaliyetler var ise buradaki gençlerin kötü alışkanlıkları suça bulaşma oranları azalacaktır. Çok kısa sürede Fatih, alanın kısıtlı olmasına rağmen gençlerimizin spora en rahat ve konforlu ulaşacağı ilçelerden biri haline gelecektir. Yeni dönemde yavrularımız için elimizdeki tesisleri ve halı sahaları spor kulüplerimize, yakın okullarımıza gündüz vakitlerinde ücretsiz olarak açıyoruz" diye konuştu.

“Futbola hep bir merakım vardı”

Öğretmenlerinin desteği ile futbola başladığını söyleyen Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi öğrencisi Sider Aydaş, "3 yıldır futbol ile ilgileniyorum. Okul takımından devam ediyorum, kulübe de yazılacağım. Futbola hep bir merakım vardı. Futbolcular ilgimi çekiyordu. Daha sonra öğretmenimin desteği ile futbola başladım. 3 yıldır devam ettiriyorum. Biz 3 turnuvaya katıldık. Birinde ikinci birinde üçüncü bunda da üçüncü olduk. Spora destek verilmesi çok güzel. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Turnuvaların çok iyi geçtiğini belirten Pertevniyal Lisesi öğrencisi Yiğit Mısırlı, "Basketbol kategorisinde ikinci olduk. Turnuvalar çok iyiydi ama rakiplerimizde çok iyiydiler. Bunların arasında ikinci olduğumuza mutlu olduk. Turnuvalar çok zevkli geçti. Bu tarz turnuvalar çok güzel. Devam etmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

