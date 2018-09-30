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Fatih'te 14 bin 200 korsan kitap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te düzenlediği korsan kitap operasyonunda 14 bin 200 kitap ele geçirdi.

Çağatay KENARLI, İstanbul (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te düzenlediği korsan kitap operasyonunda 14 bin 200 kitap ele geçirdi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalif nitelikte bandrolsüz kitapların satış, dağıtım ve üretiminin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda Fatih'te bulunan 2 kitapçıda korsan kitap bulunduğunu belirledi. Polis ekipleri, 26 Eylül'de düzenlediği operasyonda yabancı dil ağırlıklı okul kitabı olduğu öğrenilen 14 bin 200 kitap ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Savcının talimatıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kitapçılarda yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

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