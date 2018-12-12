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Fatih'te 2 kişi evde ölü bulundu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 22:49 | Son Güncelleme

FATİH'te, yabancı uyruklu biri kadın iki kişi, evde ölü bulundu.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te, yabancı uyruklu biri kadın iki kişi, evde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, iki kişinin tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölmüş olabilecekleri değerlendiriliyor. Olay, Saraç İshak Mahallesi Mollabey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki kişinin kaldığı evden uzun süre çıkan olmaması ve ses gelmemesi üzerine, apartman sakinleri durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin evde öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. İlk belirlemelere göre, iki kişinin tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölmüş olabilecekleri değerlendiriliyor.

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