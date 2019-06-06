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Fatih'te 22 bin dolar değerinde yüzük çalan şüpheli kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

FATİH'te bir işyerinden çalınan 22 bin dolar değerinde altın ve gümüş yüzük hırsızlığıyla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- FATİH'te bir işyerinden çalınan 22 bin dolar değerinde altın ve gümüş yüzük hırsızlığıyla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte 1410 adet gümüş yüzük ele geçirildi. Fatih, Molla Fenari Mahallesi, Mesih Mehmet Paşa Sokak üzerinde işyeri bulunan mağdur A.Y. 21 Mayıs'ta polise başvurarak işyerinde hırsızlık olduğunu söyledi. A.Y. işyeri kapısının menteşelerinin kesildiğini ve menteşeleri kesmek için kullanılan aletlerin kapının yanında bırakıldığını, içerde bulunan 22 bin dolar değerinde gümüş yüzük ve alyansın çalındığını belirtti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde tek başına gelen bir kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin yüzünü gizleyerek merdivenlerden yukarı çıkıp hırsızlığı gerçekleştirdiği daha sonradan olay yerinden ayrıldığı görüldü. Polisin çalışması sonucu hırsızlık olayıyla ilgili Erkan T. adlı kişi gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte 1410 adet gümüş yüzük ve alyans ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden hırsızlık suçlamasıyla bir adet kaydı olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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