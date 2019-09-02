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Fatih'te 3 hırsızlık zanlısı bekçiler tarafından yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 12:25 | Son Güncelleme

Fatih'te 3 hırsızlık zanlısı bekçiler tarafından yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'teki bir kafede, içinde cep telefonu bulunan çantayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 27 Ağustos'ta İskenderpaşa Mahallesi Mehmet Lütfü Sokağı'nda hareketlerinden şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

Yapılan üst aramasında çalıntı telefon ele geçirilmesi üzerine Suriye uyruklu Rafet A. (19), Muhammet H. (22) ve yaşı küçük bir kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, gözaltına alınan şüphelilerin Üsküdar, Bahçelievler ve Fatih'te dizüstü bilgisayar ile 11 cep telefonunun çalınması olaylarının failleri oldukları belirlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramda 3 dizüstü bilgisayar ile 12 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Rafet A. ve Muhammet H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kafede oturan kişinin arkasından yaklaşan şüphelinin, içinde cep telefonu bulunduğu öğrenilen çantayı çaldığı anlar yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Fatih hırsızlık

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