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FATİH'TE 3 KATLI BİNADA ÇÖKME: 3 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 01:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Fatih Yedikule'de 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin salon kısmında çökme yaşandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Fatih Yedikule'de 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin salon kısmında çökme yaşandı. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Ambulansta çocuk ve kadının görüntüsü
-Çökmenin yaşandığı saonun görüntüsü
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar

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