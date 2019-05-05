FATİH'TE 3 KATLI BİNADA ÇÖKME: 3 YARALI (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Fatih Yedikule'de 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin salon kısmında çökme yaşandı. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Ambulansta çocuk ve kadının görüntüsü
-Çökmenin yaşandığı saonun görüntüsü
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detaylar
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